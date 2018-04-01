حصري: هذه هي لائحة اللاعبين الذين ينوي فاخر التعاقد معهم الموسم المقبل ﻿

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن امحمد فاخر المدرب المقبل لفريق الجيش الملكي، وضع لائحة اللاعبين الذي يرغب في انتدابهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

''شوف سبور''

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن امحمد فاخر المدرب المقبل لفريق الجيش الملكي، وضع لائحة اللاعبين الذي يرغب في انتدابهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت ذات المصادر، أن فاخر يريد التعاقد مع 7 لاعبين جدد وهم : مروان الهدهودي و أيوب نناح لاعبي الدفاع الحسني الجديدي، كريم البركاوي، لاعب حسنية أكادير، زهير لعروبي حارس الوداد الرياضي، حمزة الموساوي وزيد كروش لاعبي المغرب التطواني ، و الإيفواري دجيدجي غيزا مهاجم المغرب الفاسي ، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، عوض المدرب الحالي للفريق العسكري عبدالرزاق خيري قبل 5 دورات من نهاية البطولة الاحترافية.