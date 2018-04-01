بعد المساكني نجم المنتخب المصري يغيب عن المونديال ﻿

بعدما تأكد غياب نجم المنتخب التونسي المساكني عن منافسات المونديال كشفت الفحوصات الأخيرة التى أجراها أحمد الشناوى حارس فريق الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم، تعرضه لإصابة بقطع جزئى فى الرباط

'' شوف سبور''

بعدما تأكد غياب نجم المنتخب التونسي المساكني عن منافسات المونديال كشفت الفحوصات الأخيرة التى أجراها أحمد الشناوى حارس فريق الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم، تعرضه لإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى ستغيبه هو الآخر عن المنافسة.

وأفادت تقارير إعلامية أنه تأكد غياب الشناوى عن الزمالك لمدة 6 أشهر وسيغيب أيضا عن المشاركة مع المنتخب المصري فى كأس العالم بروسيا 2018.

وخضع الشناوى لكشف طبى تحت إشراف الدكتور محمد شيحة طبيب طلائع الجيش الذى أوضح للحارس أن لديه مشكلة فى الرباط الصليبى بجانب ''زحزحة العظام'' فى الركبة.