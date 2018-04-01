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فضيحة تهز الواتساب..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: شابة درات فيديو جنسي لصاحبها ونتاشر

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 13:52 فضيحة تهز الواتساب..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: شابة درات فيديو جنسي لصاحبها ونتاشر | مجتمع
فضيحة تهز الواتساب..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: شابة درات فيديو جنسي لصاحبها ونتاشر
تفاجأ مستخدمو ''واتساب'' بالمغرب، خلال الأسبوع الجاري، بانتشار فيديو، ظهرت خلاله فتاة عارية وهي تقوم بحركات جنسية جد صادمة.

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو ''واتساب'' بالمغرب، خلال الأسبوع الجاري، بانتشار فيديو، ظهرت خلاله فتاة عارية وهي تقوم بحركات جنسية جد صادمة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و17 ثانية شابة، وهي تصور نفسها بواسطة عدسة هاتف نقال، وتوجه كلامها المثير والخادش للحياء لعشيقها الذي على ما يبدو أرسلت له الفيديو حتى يشاهده.

وتفاعل العديد من مستخدمي تطبيق ''واتساب'' مع هذا الفيديو الجنسي الصادم، والذي نتحفظ على نشره، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من الطريقة التي صورت بها الشابة العارية الفيديو واستخدامها لعبارات جنسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واتساب الفيديو فتاة عارية حركات جنسية الشابة العارية

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