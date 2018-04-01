علماء المسلمين يدخلون على خط القمة العربية الـ29 ويطالبون قادة العرب بتحرير المسجد الأقصى ﻿

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قادة القمة العربية الـ 29 التي تعقد في مدينة الظهران السعودية اليوم بـ ''وضع خطة لمصالحة عربية شاملة، وإقامة حوار حضاري لحل الخلافات''.

''شـوف تيفي''

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قادة القمة العربية الـ 29 التي تعقد في مدينة الظهران السعودية اليوم بـ ''وضع خطة لمصالحة عربية شاملة، وإقامة حوار حضاري لحل الخلافات''.

جاء ذلك في رسالة وجهها اتحاد علماء المسلمين للقادة العرب في قمتهم ، قال فيها إنه يطالبهم بتحمل مسؤولياتهم للخروج مما تعانيه الأمة من تفرق وضعف.

وناشد الاتحادُ القمةَ والمشاركين فيها ''وضع خطة عملية للمصالحة الشاملة بين قادة الدول بعضهم البعض، وبين الشعوب وحكوماتها، وإقامة حوار حضاري لحل الخلافات العربية والإسلامية''.

كما شدد الاتحاد في رسالته على ''ضرورة الوقوف بكل قوة أمام مخططات الصهاينة ومن يعاونهم لتكريس الاحتلال وشرعنته حتى في القدس الشريف''.

ودعا اتحاد العلماء المسلمين أيضا إلى ''وضع خطة واقعية لإنقاذ القدس وتحرير المسجد الأقصى بدلا من تدمير الأمة من داخلها''.

كما أوصى بضرورة ''دعم المقاومة الشريفة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم المرابطين، بدلا من دعم العدو وحلفائه وتبذير المليارات وإضاعة مقدرات البلاد لإرضائهم''.

وشدد ''علماء المسلمين'' في رسالته على أن ''جيوش العرب والمسلمين تأسست لمواجهة الأعداء، وليس للحروب الداخلية، وقمع وتدمير الشعوب''.