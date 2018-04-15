آليات عسكرية متطورة مشتركة بين المغرب والمارينز الأمريكي تحط الرحال بتيزنيت لهذا السبب ﻿

حلت أطقم طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية رفقة قوات المارينز الأمريكية، مساء أمس السبت بجماعة بونعمان بإقليم تيزنيت، وذلك في إطار حملة طبية هي الأولى من نوعها لفائدة ساكنة الإقليم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حلت أطقم طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية رفقة قوات المارينز الأمريكية، مساء أمس السبت بجماعة بونعمان بإقليم تيزنيت، وذلك في إطار حملة طبية هي الأولى من نوعها لفائدة ساكنة الإقليم.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالساكنة ستسفيد من فحوصات مجانية تشمل مجموعة من التخصصات المهمة، والتي يصعب على أهالي المنطقة الاستفادة منها إلا بالانتقال خارج مجال سكناهم، إضافة إلى تقديم أدوية متنوعة لهم وإجراء عمليات جراحية في عين المكان من طرف جراحين متخصصين.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا المستشفى العسكري المجهز بمختلف التجهيزات الطبية المتطورة، والذي يشرف عليه أطباء متخصصون، وذوي خبرة كبيرة في عدة تخصصات كالطب الباطني وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، والعيون والجراحة، فضلا عن أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والحنجرة والأنف والأذن وطب الأسنان. و يهدف هذا المستشفى إلى تقريب الخدمات الصحية لسكان المناطق النائية والبعيدة عن المجال الحضري، والذين يعانون من أمراض عديدة لا يستطيعون معها توفير العلاج، وجاءت هذه الحملة الطبية لتلبية حاجياتهم المتزايدة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه إقليم تيزنيت في عدد من التخصصات الطبية، غير المتوفرة في مستشفيات المنطقة.

واستفاد سكان إقليم تيزنيت، والمناطق المجاورة كسيدي إفني وكلميم واشتوكة أيت بها من أدوية مجانية وخدمات واستشارات طبية، إضافة إلى توزيع مجموعة من الكراسي المتحركة والعكاكيز الطبية للمرضى والمحتاجين.