بعد القيل والقال خبر سار بخصوص صفقة اللاعب أشرف بنشرقي ﻿

بعدما كشف سامي الجابر الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، هذا الأسبوع عن نية استغنائه عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الاتنتقالات الصيفية المقبلة، وبعدما تداولت مجموعة من

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بعدما كشف سامي الجابر الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، هذا الأسبوع عن نية استغنائه عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الاتنتقالات الصيفية المقبلة، وبعدما تداولت مجموعة من الأخبار مفادها أن بنشرقي يوجد ضمن لائحة المغادرين، كشفت قناة الرياضية يومه الأحد حقيقة الأمر.

وقالت القناة المذكورة أن أخبار تخلي الهلال السعودي عن أشرف بن شرقي خالية من الصحة، كما أن النجم السابق للوداد يتطلع لموسم آخر أكثر تألقا رفقة النادي.

وكان سامي الجابر قد أعلن خلال تصريحات صحفية، « الهلال يحتاج الآن إلى 5 لاعبين أجانب من طراز عالمي باستثناء عمر خربين وكارلوس إدواردو ».