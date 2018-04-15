 بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ﻿
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بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 12:50 بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) | بوليتيك
بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)
كشفت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، عن وجود وثيقة عبارة عن شجرة للعائلة الملكية البريطانية، تشير إلى نسب الملكة البريطانية إليزابيث إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

''شوف تيفي''

كشفت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، عن وجود وثيقة عبارة عن شجرة للعائلة الملكية البريطانية، تشير إلى نسب الملكة البريطانية إليزابيث إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النتائج الأولية الخاصة بالشجرة الملكية البريطانية، تم الكشف عنها سنة 1986، مشيرة إلى أن تقارير عديدة تحدثت عن نسب الملكة البريطانية إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأن جدتها هي أميرة مسلمة من الأندلس تدعى ''زايدة'' .

من جهتها، كشفت وكالة ''سبوتينك'' الروسية في تطرقها لهذا الموضوع إلى أن العديد من وسائل الإعلام، تناولت سابقا نسب الملكة البريطانية لنسل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، مما يجعلها من أبناء عمومة ملوك االمغرب والأردن .

 

 

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