حكيم زياش يرحل عن أجاكس أمستردام ويقترب من النادي الذي أطاح ببرشلونة ﻿

صرح الدولي المغربي، حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، بأنه سيخوض الموسم المقبل ، تجربة جديدة في دوري جديد، بعدما قضى موسمين رائعين، قدم من خلالهما مستويات طيبة، في الدوري الهولندي.

''شوف سبور''

صرح الدولي المغربي، حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، بأنه سيخوض الموسم المقبل ، تجربة جديدة في دوري جديد، بعدما قضى موسمين رائعين، قدم من خلالهما مستويات طيبة، في الدوري الهولندي.

وأضاف حكيم زياش، في تصريح لقناة ''فوكس سبورتس'' الهولندية يوم أمس ، '' إنني مستعد لخوض تحدٍ جديد، لا أعلم في أي بطولة سألعب في المرحلة المقبلة، سأتخذ القرار بعد نهائيات كأس العالم''.

وكانت بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.