حكيم زياش يرحل عن أجاكس أمستردام ويقترب من النادي الذي أطاح ببرشلونة ﻿

''شوف سبور''
صرح الدولي المغربي، حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، بأنه سيخوض الموسم المقبل ، تجربة جديدة في دوري جديد، بعدما قضى موسمين رائعين، قدم من خلالهما مستويات طيبة، في الدوري الهولندي.
وأضاف حكيم زياش، في تصريح لقناة ''فوكس سبورتس'' الهولندية يوم أمس ، '' إنني مستعد لخوض تحدٍ جديد، لا أعلم في أي بطولة سألعب في المرحلة المقبلة، سأتخذ القرار بعد نهائيات كأس العالم''.
وكانت بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.