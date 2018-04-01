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مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ''ستيلو''

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 11:47 مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ستيلو | دولي
مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ''ستيلو''
قالت هيئة الطيران المدني في الصين، إن رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية (إيرتشاينا) كانت متوجهة إلى بكين، غيرت مسارها وهبطت في مدينة تشنغتشو في وسط البلاد، الأحد، بعد أن هدد أحد الركاب أحد أفراد

''شـوف تيفي''

قالت هيئة الطيران المدني في الصين، إن رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية (إيرتشاينا) كانت متوجهة إلى بكين، غيرت مسارها وهبطت في مدينة تشنغتشو في وسط البلاد، الأحد، بعد أن هدد أحد الركاب أحد أفراد الطاقم بقلم حبر.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، على موقعها على الإنترنت، إن راكبا على الرحلة رقم 1350 حاول استخدام القلم لإخضاع أحد أفراد طاقم الضيافة ''بالإكراه''، وأضاف البيان، أنه لم يصب أي من الركاب وأفراد الطاقم بأذى، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

وأقلعت الرحلة من تشانغشا عاصمة إقليم هونان، جنوب البلاد في الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تصل إلى المطار الدولي في بكين حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي وفق التقارير في وسائل إعلام محلية ومواقع لتتبع رحلات الطيران.

لكن الطائرة هبطت في مطار دولي في تشنغتشو في إقليم خنان وسط البلاد الساعة 9:58 صباحا وفقا لتدوينة على حساب شركة الطيران الرسمي على موقع ويبو.

وقالت الشركة في التدوينة إن الطائرة هبطت دون سابق تخطيط ''لأسباب تتعلق بالسلامة العامة'' وإن الشرطة وسلطات الطيران المدني تتعامل مع الموقف.

 

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