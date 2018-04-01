 حصري.. كواليس تقديم استقالة حسبان من رئاسة الرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تــاريخ القمم العربية وأسباب انعقادها..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

تــاريخ القمم العربية وأسباب انعقادها..(التفاصيل الكاملة)

مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ستيلو | دولي

مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ''ستيلو''

فنانة مغربية معروفة من جيل الرواد تعاني في صمت ومهددة بفقدان بصرها كليا وتوجه نداء عاجلا لإنقاذها | ثقافة و فنون

فنانة مغربية معروفة من جيل الرواد تعاني في صمت ومهددة بفقدان بصرها كليا وتوجه نداء عاجلا لإنقاذها

فضيحة.. صاحب ملهى ليلي اغتصب خطيبتو بالعنف بعدما رفضات تمارس معاه الجنس قبل ما يتزوجو بمراكش | حوادث و حقوق

فضيحة.. صاحب ملهى ليلي اغتصب خطيبتو بالعنف بعدما رفضات تمارس معاه الجنس قبل ما يتزوجو بمراكش

ياربي السلامة مابقى ما يعجب.. شوفو شنو وقع لرجل مسن بغا يغتاصب فتاة قاصرة بالعيون | حوادث و حقوق

ياربي السلامة مابقى ما يعجب.. شوفو شنو وقع لرجل مسن بغا يغتاصب فتاة قاصرة بالعيون

بريطانيا تستعد لمهاجمة روسيا إلكترونيا ونشر معلومات محرجة عن سياسيين وأشخاص بارزين | دولي

بريطانيا تستعد لمهاجمة روسيا ''إلكترونيا'' ونشر معلومات محرجة عن سياسيين وأشخاص بارزين

فضيحة و بالصور..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: ظهور كروب ديال الدعارة والاتجار في البنات المغربيات على الفيسبوك | مجتمع

فضيحة و بالصور..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: ظهور كروب ديال الدعارة والاتجار في البنات

بث مباشر : مالاجا - ريال مدريد / الدوري الإسباني | بووز

بث مباشر : مالاجا - ريال مدريد / الدوري الإسباني

بالفيديو..نهاية أجهزة اللابتوب | منوعات

بالفيديو..نهاية أجهزة ''اللابتوب''

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

حصري.. كواليس تقديم استقالة حسبان من رئاسة الرجاء

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 11:43 حصري.. كواليس تقديم استقالة حسبان من رئاسة الرجاء | سبور
حصري.. كواليس تقديم استقالة حسبان من رئاسة الرجاء
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، وضع استقالته بيد أحد إداريي النادي قبل السفر إلى الديار الفرنسية، ليتم تسليمها لمحمد أوزال رئيس اللجنة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، وضع استقالته بيد أحد إداريي النادي قبل السفر إلى الديار الفرنسية، ليتم تسليمها لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة في الساعة 18.00 من يوم الجمعة الماضي أي قبل ساعة واحدة على انطلاق فعاليات الجمع العام الاستثنائي.

وأفادت ذات المصادر، أن استقالة حسبان كانت عبارة عن رسالة مكتوبة عليها توقيعه تؤكد رحيله عن تسيير الفريق وتسليم المهمة لمحمد أوزال لترأس اللجنة المؤقتة.

هذا وقد أعلن أوزال وعضو المكتب المسير السابق أمام 75 منخرط حضروا فعاليات الجمع العام من أصل 113، عن تقديم حسبان استقالة رسمية دون تعميمها على وسائل الإعلام.

وفي نفس السياق فقد تم إدراج اسم سعيد حسبان الرئيس السابق للنادي، ضمن اللجنة المؤقتة رفقة مجموعة من الرؤساء السابقين إلى حين عقد جمع عام بعد شهرين ونصف لانتخاب رئيس جديد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان استقالة محمد أوزال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكيم زياش يرحل عن أجاكس أمستردام ويقترب من النادي الذي أطاح ببرشلونة | سبور

حكيم زياش يرحل عن أجاكس أمستردام ويقترب من النادي الذي أطاح ببرشلونة

عاجـــل: مصائب قوم عند قوم فوائد: قبل 10 أيام من مواجهة ريال مدريد.. إصابة نجم بايرن ميونخ | سبور

عاجـــل: مصائب قوم عند قوم فوائد: قبل 10 أيام من مواجهة ريال مدريد.. إصابة نجم بايرن ميونخ

بعد القيل والقال.. رسالة مؤثرة من الممثل المغربي سعيد التغماوي تجاه مهدي بنعطية | سبور

بعد القيل والقال.. رسالة مؤثرة من الممثل المغربي سعيد التغماوي تجاه مهدي بنعطية

خيري يفجرها: أتعرض لمؤامرة من مسؤولي الجيش الملكي | سبور

خيري يفجرها: ''أتعرض لمؤامرة من مسؤولي الجيش الملكي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسميا...وجدة عاصمة الثقافة العربية | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

رسميا...وجدة عاصمة الثقافة العربية

لحظة استقبال ملك السعودية للأمير مولاي رشيد وحديث مطول بينهم | قنوات أخرى

لحظة استقبال ملك السعودية للأمير مولاي رشيد وحديث مطول بينهم

في أول خروج إعلامي و بوجه مكشوف ..الشباب اللي تعرضو لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي خنيفرة يكشفون التفاصيل الكاملة | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي و بوجه مكشوف ..الشباب اللي تعرضو لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي خنيفرة يكشفون التفاصيل الكاملة

بالفيديو..مول شخصية بوزبال يعود برسوم متحركة جديدة | قنوات أخرى

بالفيديو..مول شخصية بوزبال يعود برسوم متحركة جديدة

﻿

آخر المستجدات

تــاريخ القمم العربية وأسباب انعقادها..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
منذ 29 دقيقة

تــاريخ القمم العربية وأسباب انعقادها..(التفاصيل الكاملة)

مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ستيلو | دولي

مثيـــــر..طـــائرة تغير وجهتها بسبب ''ستيلو''

فنانة مغربية معروفة من جيل الرواد تعاني في صمت ومهددة بفقدان بصرها كليا وتوجه نداء عاجلا لإنقاذها | ثقافة و فنون

فنانة مغربية معروفة من جيل الرواد تعاني في صمت ومهددة بفقدان بصرها كليا وتوجه نداء عاجلا لإنقاذها

فضيحة.. صاحب ملهى ليلي اغتصب خطيبتو بالعنف بعدما رفضات تمارس معاه الجنس قبل ما يتزوجو بمراكش | حوادث و حقوق

فضيحة.. صاحب ملهى ليلي اغتصب خطيبتو بالعنف بعدما رفضات تمارس معاه الجنس قبل ما يتزوجو بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.