حصري.. كواليس تقديم استقالة حسبان من رئاسة الرجاء ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، وضع استقالته بيد أحد إداريي النادي قبل السفر إلى الديار الفرنسية، ليتم تسليمها لمحمد أوزال رئيس اللجنة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، وضع استقالته بيد أحد إداريي النادي قبل السفر إلى الديار الفرنسية، ليتم تسليمها لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة في الساعة 18.00 من يوم الجمعة الماضي أي قبل ساعة واحدة على انطلاق فعاليات الجمع العام الاستثنائي.

وأفادت ذات المصادر، أن استقالة حسبان كانت عبارة عن رسالة مكتوبة عليها توقيعه تؤكد رحيله عن تسيير الفريق وتسليم المهمة لمحمد أوزال لترأس اللجنة المؤقتة.

هذا وقد أعلن أوزال وعضو المكتب المسير السابق أمام 75 منخرط حضروا فعاليات الجمع العام من أصل 113، عن تقديم حسبان استقالة رسمية دون تعميمها على وسائل الإعلام.

وفي نفس السياق فقد تم إدراج اسم سعيد حسبان الرئيس السابق للنادي، ضمن اللجنة المؤقتة رفقة مجموعة من الرؤساء السابقين إلى حين عقد جمع عام بعد شهرين ونصف لانتخاب رئيس جديد.