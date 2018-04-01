فنانة مغربية معروفة من جيل الرواد تعاني في صمت ومهددة بفقدان بصرها كليا وتوجه نداء عاجلا لإنقاذها ﻿

تعيش الفنانة والممثلة المغربية ''فاطمة السوسي'' وضعاً صحياً حرجا، بعد أن ألم بها مرض خطير على مستوى عينيها الإثنتين منذ مدة، وأصبحت مهددة بفقدان بصرها كليا في حالة لم تجر لها عملية جراحية مستعجلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش الفنانة والممثلة المغربية ''فاطمة السوسي'' وضعاً صحياً حرجا، بعد أن ألم بها مرض خطير على مستوى عينيها الإثنتين منذ مدة، وأصبحت مهددة بفقدان بصرها كليا في حالة لم تجر لها عملية جراحية مستعجلة.

وفي اتصال أجرته قناة ''شوف تيفي'' مع الفنانة ''السوسي فاطمة'' أكدت لنا أنها أجرت مجموعة من الفحوصات الطبية على مستوى العينين، مما اتضح معه أنها بحاجة لعملية جراحية عاجلة، وإلا ستفقد بصرها بشكل نهائي ، حسب ما أكده لها أطباء متخصصون.

وأضافت ذات المتحدثة لقناة ''شوف تيفي'' أنها تعيش أوضاعا اجتماعية جد صعبة، لا تستطيع معها تغطية مصاريف علاجها الباهضة الثمن، وتنتظر من المسؤولين على الحقل الفني والثقافي بالمغرب مساعدتها، وإنقاذها من هذا المرض اللعين، الذي أصابها ويهدد بصرها بالزوال.

وختمت ''السوسي'' حديثها مع ''شوف تيفي'' بتوجيه نداء عاجل واستعطاف للملك محمد السادس للتدخل والتكفل بمصاريف علاجها وإرجاع الأمل لها، بعدما لم يرحمها أحد -على حد تعبيرها- وأضحت بين عشية وضحاها تواجه مصيرا مجهولا قد تفقد معه بصرها في أي لحظة.

يشار أن الممثلة الأمازيغية المغربية ''فاطمة السوسي'' شاركت في أكثر من 70 فيلما و مسلسلا أبرزها أول فيلم سينمائي أمازيغي ''تمازيرت أفلا''، وتعد من جيل الرواد ومن الممثلات المغربيات الأوائل اللواتي دخلن غمار فن التمثيل والمسرح، وتتميز بالتنوع في الأداء الفني من خلال استطاعتها تجسيد مختلف الأدوار والشخصيات أتحفت بها الجمهور المغربي في العديد من الأفلام والمسرحيات والأعمال التلفزيونية، إلا أن حالتها اليوم تستدعي أكثر من وقفة تأمل وتطرح علامة استفهام حول دور النقابات وجمعيات الفنانين، وكذا ظروف اشتغال الفنان المغربي وحقوقه الاجتماعية والصحية، التي ما تزال مهضومة ولا يستفيد منها بالشكل الذي ينبغي.