بعد القيل والقال.. رسالة مؤثرة من الممثل المغربي سعيد التغماوي تجاه مهدي بنعطية ﻿

وجه الممثل العالمي والمغربي، سعيد التغماوي رسالة مؤثرة لعميد المنتخب الوطني المغربي، مهدي بنعطية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صباح يومه الأحد.

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وجه الممثل العالمي والمغربي، سعيد التغماوي رسالة مؤثرة لعميد المنتخب الوطني المغربي، مهدي بنعطية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صباح يومه الأحد.

وجاءت في تدوينة التغماوي « التفاتة كبيرة لهذا اللاعب الكبير، وعميد المنتخب المغربي، إننا جد محظوظين بتواجدك بالنخبة الوطنية وخاصة خلال منافسات كأس العالم المقامة بروسيا ».

وأضاف التغماوي في تدوينته « أستغل هذه المناسبة لأساند جميع مكونات المنتخب المغربي، كما أطلب من جميع المغاربة مساندة الأسود في رحلتهم إلى روسيا ».

هذا ولاقت رسالة التغماوي إعجاب متتبعيه مُشاطرينه الرأي بخصوص إمكانيات عميد المنتخب، وكذا قدرة المنتخب على خلق المفاجأة خلال المونديال.