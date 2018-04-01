فضيحة.. صاحب ملهى ليلي اغتصب خطيبتو بالعنف بعدما رفضات تمارس معاه الجنس قبل ما يتزوجو بمراكش ﻿

اتهمت فتاة تنحدر من مدينة الرباط، مؤخرا، خطيبها البالغ من العمر 40 سنة، باغتصابها بالعنف داخل شقة بمدينة مراكش بعد أن منعته من معاشرتها وممارسة الجنس معها قبل توثيق علاقتهما بشكل رسمي.

''شوف تيفي''

اتهمت فتاة تنحدر من مدينة الرباط، مؤخرا، خطيبها البالغ من العمر 40 سنة، باغتصابها بالعنف داخل شقة بمدينة مراكش بعد أن منعته من معاشرتها وممارسة الجنس معها قبل توثيق علاقتهما بشكل رسمي.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أفادت صاحبتها أنها تنحدر من مدينة الرباط، وقد تعرفت على خطيبها من خلال خطيب شقيقها، مشيرة إلى أن خطيبها يمتلك ملهى ليليا بمدينة مراكش، وقد أقنعها هي وشقيقتها بالسفر معه إلى المدينة الحمراء، حتى يمكن شقيقتها الكبرى من الحصول على فرصة عمل.

وأوضحت الضحية في شكايتها أن خطيبها تحصل على مفتاح الشقة التي تقطن بها من خطيب شقيقها، لتتفاجأ به ليلا وهو يدخل الشقة مستغلا وجودها وحيدة، حيث حاول أن يراودها حتى تمارس معه الجنس، إلا أنها اختارت صده وطلبت منه الانتظار حتى يتم توثيق علاقتهما رسميا، موضحة أن خطيبها قام بعد ذلك باغتصابها وممارسة الجنس عليها بالعنف.

وأشارت صاحبة الشكاية أن خطيبها رفض الاعتراف باغتصابه لها، وهددها بتصفيتها، مؤكدة توفرها على شهادة طبية تتبث تعرضها للاغتصاب بالعنف.