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خيري يفجرها: ''أتعرض لمؤامرة من مسؤولي الجيش الملكي''

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 10:34 خيري يفجرها: أتعرض لمؤامرة من مسؤولي الجيش الملكي | سبور
خيري يفجرها: ''أتعرض لمؤامرة من مسؤولي الجيش الملكي''
قال عبد الرزاق خيري، مدرب الجيش الملكي، إن فريقه قام بعدة أخطاء ، خلال مباراة يوم أمس السبت أمام أولمبيك آسفي، برسم الجولة 25 ، من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بفوز الفريق المسفيوي بـ4/3.

''شوف سبور''

قال عبد الرزاق خيري، مدرب الجيش الملكي، إن فريقه قام بعدة أخطاء ، خلال مباراة يوم أمس السبت أمام أولمبيك آسفي، برسم الجولة 25 ، من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بفوز الفريق المسفيوي بـ4/3.

وكشف المدرب العسكري، خلال الندوة التي أعقبت المباراة، أنه يتعرض لمؤامرة من طرف مسؤولي الفريق ، إضافة إلى بعض المحسوبين على الجمهور العسكري.

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، عوض المدرب الحالي للفريق العسكري عبدالرزاق خيري قبل نهاية الموسم بدورات .

 

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المغرب الدارالبيضاء الجيش الملكي عبد الرزاق خيري البطولة الاحترافية امحمد فاخر

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