خاص: فاخر يخطف نجم الرجاء لصالح الجيش الملكي ﻿

علمت '' شوف سبور'' أن محمد فاخر الإطار الوطني والمدرب المقبل لفريق الجيش الملكي، أقنع عبد الجليل اجبيرة نجم فريق الرجاء البيضاوي لحمل قميص العساكر بداية من الموسم المقبل.

'' شوف سبور'' : ر م

علمت '' شوف سبور'' أن محمد فاخر الإطار الوطني والمدرب المقبل لفريق الجيش الملكي، أقنع عبد الجليل اجبيرة نجم فريق الرجاء البيضاوي لحمل قميص العساكر بداية من الموسم المقبل.

وأفادت ذات المصادر، أن اجبيرة عبر عن رغبته في تغيير الألوان بعد المعاناة الطويلة التي مر منها داخل القلعة الخضراء لعدم توصله بكافة مستحقاته المادية، موضحة أنه لن يفوت العرض المغري الذي توصل به من طرف فريق الجيش الملكي بطلب من محمد فاخر الذي ألح على جلب نجوم البطولة الوطنية وكان من بينهم المدافع الأيسر للنسور.

وقرر فريق الجيش الملكي التعاقد مع امحمد فاخر للعودة إلى المنافسة على الألقاب بعد غياب طويل عن التتويج في البطولة الوطنية ومنافسات كأس العرش.