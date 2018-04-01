بريطانيا تستعد لمهاجمة روسيا ''إلكترونيا'' ونشر معلومات محرجة عن سياسيين وأشخاص بارزين ﻿

قالت مصادر أمنية إن بريطانيا تدرس شن هجوم إلكتروني انتقامي ضد روسيا ردا على هجوم تتهم فيه موسكو باستهداف البنية التحتية البريطانية، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن صحيفة صنداي تايمز، يومه الأحد.

''شــوف تيفي''

قالت مصادر أمنية إن بريطانيا تدرس شن هجوم إلكتروني انتقامي ضد روسيا ردا على هجوم تتهم فيه موسكو باستهداف البنية التحتية البريطانية، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن صحيفة صنداي تايمز، يومه الأحد.

ووصلت علاقات بريطانيا مع روسيا إلى أدنى مستوى لها، مع اتهام موسكو بالوقوف وراء هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة تم على إثرها طرد عشرات الدبلوماسيين، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

ونفت روسيا تورطها في الهجوم، وأدانت السبت أيضا الضربات الموجهة ضد سوريا، بمشاركة بريطانيا، وأصبح الأمن الإلكتروني نقطة توتر في العلاقات بين لندن وموسكو.

وجدير بالذكر أنه سبق وقال مسؤول استخباراتي رفيع ''إن وكالة الاستخبارات وكالة الاتصالات البريطانية ستواصل فضح السلوك الروسي غير المقبول'' مضيفا إن بلاده ستتسلح بمزيد من الخبرة في هذا المجال.

وقالت صحيفة صنداي تايمز أيضا إن مسؤولي المخابرات البريطانية يستعدون لمواجهة هجوم إلكتروني سيطلقه قراصنة روس ويتضمن معلومات محرجة عن سياسيين وأشخاص بارزين.