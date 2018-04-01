أحكام قاسية من جامعة بلماحي في حق دراجين يعانون الإهمال والتهميش ﻿

اتخذت الجامعة الملكية المغربية للدراجات، برئاسة محمد بلماحي، قرارات قاسية تجاه الدراجين الذين قرروا عدم مواصلة مشاركتهم في طواف المغرب للموسم الحالي وذلك بتوقيفهم مدى الحياة وإنهاء مسارهم

'' شوف سبور''

اتخذت الجامعة الملكية المغربية للدراجات، برئاسة محمد بلماحي، قرارات قاسية تجاه الدراجين الذين قرروا عدم مواصلة مشاركتهم في طواف المغرب للموسم الحالي وذلك بتوقيفهم مدى الحياة وإنهاء مسارهم الرياضي.

وأكدت الجامعة أن القرار جاء بعد اجتماع المكتب الفيدرالي مباشرة بعد وصوله إلى آسفي، بحضور رؤساء عصب الغرب والشمال والشرق، وقرر بالإجماع على توقيف، الدراجين الذين انسحبوا قبل المرحلة الثامنة من الطواف التي ربطت بين أكادير والصويرة.

وتضامت الجماهير المغربية المتابعة لطواف المغرب مع الدراجين الذين قرروا عدم مواصلة مشاركتهم للتعبيرعن حجم المعاناة والإهمال الذي يعانون منه داخل الجامعة، موضحين أنه من المفروض أن تتلقى المجموعة كل الدعم والمساندة واتخاذ قرارات مستعجلة لضمان مستقبلهم الرياضي عوض تهميشهم وإحالتهم على اللجنة التأديبية.