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بوفون نادم على سلوكه تجاه حكم ربع نهائي عصبة الأبطال بين الريال و جوفنتيس

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 10:02 بوفون نادم على سلوكه تجاه حكم ربع نهائي عصبة الأبطال بين الريال و جوفنتيس | سبور
بوفون نادم على سلوكه تجاه حكم ربع نهائي عصبة الأبطال بين الريال و جوفنتيس
خرج جيانلويجي بوفون حارس مرمى جوفنتيس الإيطالي، عن صمته معبرا عن ندمه من سلوكه وانفعالاته خلال مباراة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد ومدافعا في ونفس الوقت عن رد فعله

'' شوف سبور''

خرج جيانلويجي بوفون حارس مرمى جوفنتيس الإيطالي، عن صمته معبرا عن ندمه من سلوكه وانفعالاته خلال مباراة إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد ومدافعا في ونفس الوقت عن رد فعله بسبب الأجواء الساخنة.

وأكد بوفون في تصريح لوسائل الإعلام، أنه لو فكر فيما وقع لتصرف بطريقة أكثر تحضرا، لكن لا يمكن التحكم في انفعالات شخص عاش أجواء ساخنة.

وتابع قائلا : ''أنا إيطالي قبل أن أكون لاعبًا ومشجعا لجوفنتوس، وأهتم كثيرا بالكرة الإيطالية، لقد تفاعلت كثيرا مع فوز روما على برشلونة في الليلة السابقة وتأهله للدور قبل النهائي، وإذا نجح اليوفي في تكرار الأمر والصعود من بوابة ريال مدريد، لكان أضحى إنجازًا لا يقدر بثمن لكرة القدم في بلادي''.

وقال حارس فريق جوفونتوس إن ركلة الجزاء التي أعلن عنها الحكم غير صحيحة، بل أكدت أنها مثيرة للشك، وفي مثل هذه الحالات وقبل 30 ثانية من نهاية مباراة بهذا السيناريو، كان من الأفضل أن يشير الحكم باستمرار اللعب، لكنه قرر أن يكون بطلا للمباراة بإثارته للجدل.

وأضاف :'' لقد خسرنا مباريات أكثر أهمية، لكن في هذا اللقاء وجب علي الدفاع عن الأداء المذهل لفريقي والقدرة على العودة من الخسارة بثلاثة أهداف، وكذلك حماية حقوق 5 آلاف مشجع لليوفي جاءوا لمساندة الفريق في مدرجات ملعب ريال مدريد''.

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شوف سبور المغرب بوفون جوفونتوس الايطالي

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