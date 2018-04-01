كـــارثة عالمية تهــدد المحيط الأطلسي ﻿

اكتشف علماء أن تيار الخليج البحري الدافئ قد تباطأ جدا وبلغ أدنى حد منذ 1600 سنة، ما يؤدي إلى مواسم باردة جدا في أوروبا الغربية، وارتفاع منسوب مياه البحار وتقليل الأمطار الاستوائية.

''شوف تيفي''

اكتشف علماء أن تيار الخليج البحري الدافئ قد تباطأ جدا وبلغ أدنى حد منذ 1600 سنة، ما يؤدي إلى مواسم باردة جدا في أوروبا الغربية، وارتفاع منسوب مياه البحار وتقليل الأمطار الاستوائية.

وفي هــذا الصدد تفيد صحيفة الغارديان بأن علماء كلية لندن الجامعية اكتشفوا تباطؤ سرعة تيار الخليج الدافئ (بنسبة 15%)، وهو تيار مائي في المحيط الأطلسي يعتبر استمرارا للتيار الاستوائي الشمالي، حسب ما أوردته يومه الأحد قناة ''روسيا اليوم''.

وفي ذات السياق درس العلماء الترسبات في كيب هاتيراس بولاية كارولينا الشمالية بالقرب من منطقة التقاء تيار الخليج الدافئ وتيار لابرادور البارد، وعند اصطدام التيارين، تحصل دوامة وترسبات من الرمال المنقولة خطرة على السفن. ويمكن من خلال حجم هذه الترسبات الحكم على قوة التيارات في أي وقت.

هــذا وقد بدأت السرعة بالانخفاض بعد انتهاء العصر الجليدي الصغير في القرنين الرابع عشر والتاسع عشر. ويستمر هذا الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وقد استنتج العلماء أن هذه السرعة ستستمر بالانخفاض لأن حرارة الغلاف الجوي للأرض مستمرة في الارتفاع بسبب حرق الإنسان لكميات كبيرة من الوقود.