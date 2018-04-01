باتنة وبوصوفة يتنافسان على أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي ﻿

ينافس كل من امبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي و مراد باتنة، نجم الوحدة الإماراتي ، على جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي من طرف الجماهير.

''شوف سبور''

ينافس كل من امبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي و مراد باتنة، نجم الوحدة الإماراتي ، على جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي من طرف الجماهير.

وتنطلق عملية التصويت ابتداءً من اليوم الأحد، عبر الموقع الرسمي الذي خصصته لجنة دوري المحترفين الإماراتي ، للاحتفاء بأبرز اللاعبين الذين تألقوا بالموسم الرياضي 2017-2018.

ويتواجد ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كل من ماركوس بيرج وكايو فيرنانديز (العين)، فابيو دي ليما و كايو كانيدو (الوصل)، سبستيان تيجاليبو، مراد باتنا، بالازس جوجاك وريم شانج (الوحدة)، مارسيلو دا سيلفا (النصر)، ورومارينهو دا سيلفا (الجزيرة).