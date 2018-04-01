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باتنة وبوصوفة يتنافسان على أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 09:23 باتنة وبوصوفة يتنافسان على أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي | سبور
باتنة وبوصوفة يتنافسان على أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي
ينافس كل من امبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي و مراد باتنة، نجم الوحدة الإماراتي ، على جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي من طرف الجماهير.

''شوف سبور''

ينافس كل من امبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي و مراد باتنة، نجم الوحدة الإماراتي ، على جائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي من طرف الجماهير.

وتنطلق عملية التصويت ابتداءً من اليوم الأحد، عبر الموقع الرسمي الذي خصصته لجنة دوري المحترفين الإماراتي ، للاحتفاء بأبرز اللاعبين الذين تألقوا بالموسم الرياضي 2017-2018.

ويتواجد ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كل من ماركوس بيرج وكايو فيرنانديز (العين)، فابيو دي ليما و كايو كانيدو (الوصل)، سبستيان تيجاليبو، مراد باتنا، بالازس جوجاك وريم شانج (الوحدة)، مارسيلو دا سيلفا (النصر)، ورومارينهو دا سيلفا (الجزيرة).

 

‫شوف تيفي

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المغرب الدارالبيضاء أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي امبارك بوصوفة مراد باتنة دوري المحترفين الإماراتي

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