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هاذ شي راه بزاف: جريمة زنا محارم تهز المغاربة: أب مارس الجنس على بنتو الطفلة بعدما خلاها تفرج في أفلام إباحية بالبيضاء

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 09:11 هاذ شي راه بزاف: جريمة زنا محارم تهز المغاربة: أب مارس الجنس على بنتو الطفلة بعدما خلاها تفرج في أفلام إباحية بالبيضاء | حوادث و حقوق
هاذ شي راه بزاف: جريمة زنا محارم تهز المغاربة: أب مارس الجنس على بنتو الطفلة بعدما خلاها تفرج في أفلام إباحية بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أوقفت أمس السبت، شخصا، للاشتباه في تورطه في ممارسة الجنس على طفلته البالغة من العمر 12 سنة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أوقفت أمس السبت، شخصا، للاشتباه في تورطه في ممارسة الجنس على طفلته البالغة من العمر 12 سنة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الخاصة بهذه النازلة، أن الأمر يتعلق بشخص، كان يستغل غياب زوجته للعمل من أجل ممارسة الجنس على ابنته الطفلة، بعد إرغامها على مشاهدة الأفلام الإباحية بهاتفه النقال.

وأشار ذات المصدر إلى أن زوجة الموقوف، وجدته متلبسا بممارسة الجنس على ابنته لتسارع إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية التي أوقفته ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زنا المحارم الجنس الطفلة المصالح الأمنية

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