جمهور الرجاء يرفض تواجد حسبان ضمن اللجنة المؤقتة ويطالب بالمحاسبة ﻿

رفضت الجماهير الرجاوية، تواجد سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي ضمن اللجنة المؤقتة بعدما قدم استقالته من تسيير النادي خلال الجمع العام الاستثنائي الأخير الذي أجري يوم الجمعة الماضي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

رفضت الجماهير الرجاوية، تواجد سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي ضمن اللجنة المؤقتة بعدما قدم استقالته من تسيير النادي خلال الجمع العام الاستثنائي الأخير الذي أجري يوم الجمعة الماضي.

وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاسبة الرئيس السابق حسبان على القرارات التسييرية التي اتخذها في حق الفريق، تسبب في العديد من المشاكل حالت دون مواصلة المنافسة على لقب البطولة الاحترافية.

هذا وقد أعلن محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي على ضم الرؤساء السابقين بمن فيهم محمد بودريقة وسعيد حسبان.