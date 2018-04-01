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زلزال كبير يضرب برشلونة بعد الإقصاء من عصبة الأبطال

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 08:38 زلزال كبير يضرب برشلونة بعد الإقصاء من عصبة الأبطال | سبور
زلزال كبير يضرب برشلونة بعد الإقصاء من عصبة الأبطال
كشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية عن قرب رحيل روبيرتو فيرنانديز المسؤول الإداري داخل فريق برشلونة الإسباني عن النادي في ظل عدم ظهور أي نجاح واضح بسياسة الصفقات مؤخراً تزامنا مع الإقصاء من عصبة الأبطال

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كشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية عن قرب رحيل روبيرتو فيرنانديز المسؤول الإداري داخل فريق برشلونة الإسباني عن النادي في ظل عدم ظهور أي نجاح واضح بسياسة الصفقات مؤخراً تزامنا مع الإقصاء من عصبة الأبطال الأوروبية .

وأوضحت ذات المصادر، أن عقد فيرنانديز سينتهي الصيف المقبل ولم تظهر أي نية فعلية للتجديد بعدما كانت مهمته منحصرة في ضخ دماء جديدة بعد رحيل العديد من النجوم مثل بويول وتشافي وداني آلفيش وبيدرو.

وحسب المصادر نفسها فإن مشروع فيرنانديز التطويري لم يصل لمطالب إدارة النادي وخلال لقاء روما لم يتواجد بالملعب إلا اثنان من الذين تعاقد معهم بآخر 3 سنوات ويتعلق الأمر بكل من سيميدو وأومتيتي وصدم الأول الجميع بأدائه السلبي في حين يبدو أن تفكير الأخير أصبح خارج النادي وهو ما يتسبب بعدم تقديمه المستوى المطلوب.

وتعاقد فيرنانديز مع بعض الشبان مثل أومتيتي ودينيس سواريز وآندريه غوميش إضافة لضم ديني وباكو ألكاسير لكن بين الذين تعاقد معهم كان أومتيتي هو الوحيد الذي حافظ على مكانه بالتشكيلة الأساسية.

وبعد الإقصاء من عصبة الأبطال أمام روما بدأت الأمور تزداد سوء بعدم ظهور رد فعل إيجابي بالصفقات وفشل التعاقد مع فيراتي وكوتينيو ودي ماريا إضافة لعدم تقديم ديمبيلي المستوى المطلوب هذا الموسم، كما سيعرف الفريق الكطلاني هزات عديدة على سلم الطاقم التقني والطبي للفريق وأيضا التفكير في تسريح عدد من نجوم الفريق الذين تحاوز سنهم الثلاثين مما ينبىء بزلزال كبير في برشلونة .

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شوف سبور المغرب برشلونة فيرنانديز

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