 محمد صلاح يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية | بوليتيك

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية

البرد بزاف في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

البرد بزاف في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش

شوفو شنو دارت عائلة بدر بانون فاش سجل هدف فدقيقة 88 من قلب منزله | بووز

شوفو شنو دارت عائلة بدر بانون فاش سجل هدف فدقيقة 88 من قلب منزله

محللين بين سبورت يكشف حقيقة نتائج الديربي المغربي بين الرجاء والوداد | بووز

محللين بين سبورت يكشف حقيقة نتائج الديربي المغربي بين الرجاء والوداد

بسبب كلب بيتبول.. شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بفاس | مجتمع

بسبب كلب بيتبول.. شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بفاس

تضارب الأنباء حول حضور الملك محمد السادس القمة العربية؟ | بوليتيك

تضارب الأنباء حول حضور الملك محمد السادس القمة العربية؟

صادم.. العثور على جثة فتاة بشاطئ مالاباطا بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة فتاة بشاطئ مالاباطا بمدينة طنجة

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن أجواء الجماهير الرجاوية و الودادية قبل انطلاقة الديربي | بووز

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن أجواء الجماهير الرجاوية و الودادية قبل انطلاقة الديربي

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

محمد صلاح يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 08:32 محمد صلاح يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو | سبور
محمد صلاح يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو
واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول الإنجليزي ، في الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول هداف في أكبر 5 دوريات في أوروبا يصل إلى حاجز الـ 30 هدفا، بعد تسجيله للهدف

''شوف سبور ''

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول الإنجليزي ، في الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول هداف في أكبر 5 دوريات في أوروبا يصل إلى حاجز الـ 30 هدفا، بعد تسجيله للهدف الثاني لفريقه في مرمى بورنموث خلال الأسبوع الـ 34 من البريمرليغ، متفوقا على ميسي من برشلونة (29 هدفا)، شيرو إيموبيلي من لاتسيو الإيطالي (27 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (27 هدفا) وكافاني من باريس سان جرمان (24 هدفا).

وتمكن نجم المنتخب المصري ، من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي بأكبر عدد مباريات نجح فيها بتسجيل هدف على الأقل خلال موسم واحد، برصيد 22 مباراة.

كما أصبح محمد صلاح ، أول لاعب إفريقي يحرز 30 هدفا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على الإيفواري دروغبا الذي كان يحمل الرقم بإجمالي 29 هدفا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب مصر محمد صلاح ليفربول الإنجليزي ليونيل ميسي رونالدو الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جمهور الرجاء يرفض تواجد حسبان ضمن اللجنة المؤقتة ويطالب بالمحاسبة | سبور

جمهور الرجاء يرفض تواجد حسبان ضمن اللجنة المؤقتة ويطالب بالمحاسبة

زلزال كبير يضرب برشلونة بعد الإقصاء من عصبة الأبطال | سبور

زلزال كبير يضرب برشلونة بعد الإقصاء من عصبة الأبطال

بعد عبد الحق النوري.. تعرض لاعب كرة قدم آخر لأزمة قلبية | سبور

بعد عبد الحق النوري.. تعرض لاعب كرة قدم آخر لأزمة قلبية

بعد التعادل في الديربي البيضاوي.. غاريدو يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية | سبور

بعد التعادل في الديربي البيضاوي.. غاريدو يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو .. هذه هي المدينة التي تستضيف أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين بحضور الأمير مولاي رشيد | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

بالفيديو .. هذه هي المدينة التي تستضيف أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين بحضور الأمير مولاي رشيد

المغربية شيماء جننت الحكام في ذا فويس في العرض المباشر الثانى | قنوات أخرى

المغربية شيماء جننت الحكام في ذا فويس في العرض المباشر الثانى

فيديو معلوماتى.. 5 أضرار لشرب الطفل المياه أثناء الأكل | قنوات أخرى

فيديو معلوماتى.. 5 أضرار لشرب الطفل المياه أثناء الأكل

هاعلاش الشباب المغاربة مبقاوش باغين يتزوجو!!! | بــووز

هاعلاش الشباب المغاربة مبقاوش باغين يتزوجو!!!

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية

البرد بزاف في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

البرد بزاف في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش

شوفو شنو دارت عائلة بدر بانون فاش سجل هدف فدقيقة 88 من قلب منزله | بووز

شوفو شنو دارت عائلة بدر بانون فاش سجل هدف فدقيقة 88 من قلب منزله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.