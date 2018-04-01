محمد صلاح يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو ﻿

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول الإنجليزي ، في الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول هداف في أكبر 5 دوريات في أوروبا يصل إلى حاجز الـ 30 هدفا، بعد تسجيله للهدف

''شوف سبور ''

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول الإنجليزي ، في الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، وأصبح أول هداف في أكبر 5 دوريات في أوروبا يصل إلى حاجز الـ 30 هدفا، بعد تسجيله للهدف الثاني لفريقه في مرمى بورنموث خلال الأسبوع الـ 34 من البريمرليغ، متفوقا على ميسي من برشلونة (29 هدفا)، شيرو إيموبيلي من لاتسيو الإيطالي (27 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (27 هدفا) وكافاني من باريس سان جرمان (24 هدفا).

وتمكن نجم المنتخب المصري ، من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي بأكبر عدد مباريات نجح فيها بتسجيل هدف على الأقل خلال موسم واحد، برصيد 22 مباراة.

كما أصبح محمد صلاح ، أول لاعب إفريقي يحرز 30 هدفا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على الإيفواري دروغبا الذي كان يحمل الرقم بإجمالي 29 هدفا.