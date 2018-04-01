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عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 08:29 عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية | بوليتيك
عاجل.. الأمير مولاي رشيد يصل إلى السعودية لتمثيل الملك في أشغال الدورة ال29 للقمة العربية
حل الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد بمدينة الظهران، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية ال29 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية .

''شوف تيفي''+''و م ع''

حل الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد بمدينة الظهران، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية ال29 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية .

وكان في استقبال الأمير مولاي رشيد بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسفير المملكة العربية السعودية لدى المغرب، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، وكذا أعضاء الوفد المغربي المشارك في القمة العربية وأعضاء سفارة المملكة المغربية بالرياض. 

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المغرب الأمير مولاي رشيد السعودية القمة العربية المملكة المغربية

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