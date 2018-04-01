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جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 08:08 جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش | حوادث و حقوق
جريمة قتل بشعة تهز منطقة التشارك بسبب طرف الحشيش
اهتزت منطقة التشارك التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي-زناتة الدارالبيضاء، ليلة السبت-الأحد على وقع جريمة قتل بشعة بسبب قطعة صغيرة من مخدر الشيرا.

شوف تيفي

اهتزت منطقة التشارك التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي-زناتة الدارالبيضاء، ليلة السبت-الأحد على وقع جريمة قتل بشعة بسبب قطعة صغيرة من مخدر الشيرا.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الضحية والمعروف بمعاملته غير الأخلاقية وسط حيه، طالب من القاتل الذي كان رفقة زوجته ''طريفة الحشيش'' ليجيبه القاتل ب''ماعنديش'' الشيء الذي أغضب الضحية ليسبه قائلا '' أنت ماشي راجل'' وأمام هذا الأمر قام الجاني بقتل الضحية بعدما طعنه بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب ليرديه قتيلا وهو في طريقه إلى المستشفى.

ومن جهتها، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على القاتل وهو ثلاثيني ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي التشارك قتل الدارالبيضاء

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