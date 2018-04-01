بسبب كلب بيتبول.. شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بفاس ﻿

اضطر شرطي اليوم السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي للسيطرة على كلب ''بيتبول'' حرضه صاحبه ذو السوابق القضائية على مهاجمة عناصر الشرطة بمدينة فاس.

شوف تيفي

اضطر شرطي اليوم السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي للسيطرة على كلب ''بيتبول'' حرضه صاحبه ذو السوابق القضائية على مهاجمة عناصر الشرطة بمدينة فاس.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، زوال اليوم السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل السيطرة على كلب من فصيلة ''البيتبول''، تعود ملكيته لشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح والاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر أن دورية أمنية مشتركة تتألف من عناصر المنطقة الأمنية الثانية وفرقة الأبحاث والتدخلات بمدينة فاس، كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما تم ضبطه متلبسا بالاعتداء على شخص بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى تحريض الكلب على مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر، مما اضطر أحد أفراد الدوية الأمنية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين مكنتا من السيطرة على الكلب، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة من العثور بحوزة المشتبه فيه على 400 غراما من مخدر الحشيش و457 قرصا من مخدر الاكستازي، فضلا عن سلاح أبيض عبارة عن سيف. وقد تم وضع المشتبه فيه قيد تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم وضع الكلب المصاب رهن المصالح البيطرية المختصة.