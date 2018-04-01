بعد التعادل في الديربي البيضاوي.. غاريدو يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية ﻿

نشر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام تدوينة يعبر فيها عن فخره بتدريب القلعة الخضراء.

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نشر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام تدوينة يعبر فيها عن فخره بتدريب القلعة الخضراء.

وجاءت في تدوينة غاريدو « كل من يعرف الديربي البيضاوي يشعر بالشغف والفخر خاصة عند انتمائه لفريق الرجاء، أنا سعيد جدا بكوني مدرب لهذا النادي العريق، كما أن أنصار القلعة الخضراء رائعون، ديما راجا ».

وفور نشره لتدوينته، تفاعلت الجماهير الرجاوية مع كلمات غاريدو المؤثرة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها المدرب عن حبه للنادي.

تجدر الإشارة، إلى أن لقاء الديربي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله برسم الجولة الـ 25 من البطولة الوطنية الاحترافية.