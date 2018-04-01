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أولمبيك آسفي يعود بانتصار مثير من العاصمة ويزيد من متاعب الجيش الملكي

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 22:36 أولمبيك آسفي يعود بانتصار مثير من العاصمة ويزيد من متاعب الجيش الملكي | سبور
أولمبيك آسفي يعود بانتصار مثير من العاصمة ويزيد من متاعب الجيش الملكي
حقق فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، فوزا ثمينا خارج الديار، اليوم السبت، أمام مضيفه الجيش الملكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

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حقق فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، فوزا ثمينا خارج الديار، اليوم السبت، أمام مضيفه الجيش الملكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

وسجل أولمبيك آسفي أولى أهدافه في الدقيقة الثانية بواسطة اللاعب حمزة غودالي، ليعود نفس اللاعب لاحراز ثاني الأهداف في الدقيقة 44.

وفي الحولة الثانية عاد فريق الجيش في النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق أبو بكر تونغارا، قبل أن يسجل زميله يوسف القديوي هدف التعادل في الدقيقة 68، ليعود حمزة غودالي ويسجل هدفه الشخصي الثالث ولفريقه المسفيوي في الدقيقة 74.

و عاد تونغارا مرة أخرى لمعادلة الكفة في الدقيقة 80، ليسجل أمين السعيدي هدف الانتصار لآسفي في الدقيقة 82.

 

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