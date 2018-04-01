 ''جي ميل'' يمنح مستخدميه أدوات تحكم جـديدة في ''الرسائل'' ﻿
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''جي ميل'' يمنح مستخدميه أدوات تحكم جـديدة في ''الرسائل''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 21:25 جي ميل يمنح مستخدميه أدوات تحكم جـديدة في الرسائل | نت 2.0
''جي ميل'' يمنح مستخدميه أدوات تحكم جـديدة في ''الرسائل''
تستعد ''غوغل'' لإطلاق نسخة محدثة من بريدها الإلكتروني ''جي ميل''، تتضمن عددا من الخدمات الجديدة، مثل الرسائل ''ذاتية التدمير''.

''شوف تيفي''

تستعد ''غوغل'' لإطلاق نسخة محدثة من بريدها الإلكتروني ''جي ميل''، تتضمن عددا من الخدمات الجديدة، مثل الرسائل ''ذاتية التدمير''.

وبحسب صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، فإن تقارير من مواقع تقنية، أشارت إلى أن ''جي ميل''، سيمنح المستخدمين أدوات تحكم عديدة في رسائلهم، وذلك من خلال نافذة ''Compose''، حيث سيفتح النقر على رمز القفل، نافذة تمكن المستخدمين من تحديد تاريخ، لتدمير رسائلهم وحذفها، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي''.

كذلك سيتاح للمستخدمين الاستفادة من نمط ''الرسائل الموثوقة''، التي بفضلها لن يكون بمقدور مستلمها إعادة توجيهها أو طباعة محتواها أو تنزيل مرفقاتها أو نسخ ما فيها، وستتوفر كذلك ميزة أخرى، يطلب من خلالها المرسل تأكيد هوية المستلم عبر رمز مرسل برسالة نصية قصيرة.

وسيحصل بريد ''جي ميل'' على تصميم جديد، مع خاصية الوصول السهل لتطبيقات ''G Suite'' من البريد نفسه، بالإضافة إلى خاصية الرد الذكي، وتأجيل الرسائل واختيار وقت عرضها في صندوق البريد الوارد، وتفعيل خاصية دعم البريد في وضع عدم الاتصال ''أوفلاين''.

هـــذا ويتوقع أن تطلق ''غوغل'' إصدارها الجديد من ''جي ميل'' في مؤتمر ''غوغل للمطورين''، الذي ينعقد في 8 ماي القادم.

 

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