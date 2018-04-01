مثير..رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات كانوا على سيارة فاخرة بحي راق بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به ''شوف تيفي'' فالمعلومات الأولية للبحث، مكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المشتبه بهم، الذين كان يشكل أحدهم موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات، بحي المعاريف في الوقت الذي كانوا فيه على متن سيارة خفيفة نوع Audi تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأوضح البلاغ أن العناصر الأمنية، مكنت بعد تعقب المشتبه بهم القادمين من شمال المملكة وتوقيفهم، من العثور داخل السيارة على كمية من مخدر الشيرا بلغت زنتها 35 كيلوغراما على شكل صفائح، و 500 غرام من سنابل القنب الهندي إلى جانب جرعة واحدة من مخدر الكوكايين، ناهيك عن حجز سلاح أبيض كبير الحجم وست هواتف نقالة.

وأكد البلاغ أن عملية البحث الأولي وإجراءات التفتيش مكنتا أيضا من حجز صفيحتين معدنيتين مزورتين، تبين أنهما كانتا تستعملان في التمويه.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.