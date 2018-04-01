 جد خطير..الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة بين رجال الشرطة ومجرم عندو سيف وكلب ''بيتبول'' ﻿
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جد خطير..الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة بين رجال الشرطة ومجرم عندو سيف وكلب ''بيتبول''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 20:41 جد خطير..الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة بين رجال الشرطة ومجرم عندو سيف وكلب بيتبول | حوادث و حقوق
جد خطير..الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة بين رجال الشرطة ومجرم عندو سيف وكلب ''بيتبول''
علم لدى ولاية أمن فاس، أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، زوال اليوم السبت 14 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل السيطرة على كلب من فصيلة ''البيتبول''، تعود ملكيته لشخص من ذوي

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن فاس، أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، زوال اليوم السبت 14 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل السيطرة على كلب من فصيلة ''البيتبول''، تعود ملكيته لشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح والاتجار في المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد كانت دورية أمنية مشتركة تتألف من عناصر المنطقة الأمنية الثانية وفرقة الأبحاث والتدخلات بمدينة فاس، قد تدخلت لتوقيف المشتبه به بعدما تم ضبطه متلبسا بالاعتداء على شخص بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمد إلى تحريض الكلب على مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر، مما اضطر أحد أفراد الدورية الأمنية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين مكنتا من السيطرة على الكلب، فضلا عن توقيف المشتبه به.

وأكد البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة، مكنت من العثور بحوزة المشتبه به على 400 غرام من مخدر الحشيش و457 قرصا من مخدر الإكستازي، فضلا عن سلاح أبيض عبارة عن سيف، مشيرا إلى أن المشتبه به، تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم وضع الكلب المصاب رهن المصالح البيطرية المختصة.

 

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