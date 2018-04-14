عاجل وبالصورة..قضية مولات الفيديو الجنسي المباشر وصلات للنيابة العامة ﻿

أعلن المحامي سعيد بوزردة عن هيئة الدار البيضاء، يومه السبت عن مراسلته للنيابة العامة، من أجل التدخل عقب تداول الفيديو الجنسي المباشر على الفيسبوك، والذي ظهرت به فتاة وهي تمارس الجنس رفقة عشيقها.

"شوف تيفي"

أعلن المحامي سعيد بوزردة عن هيئة الدار البيضاء، يومه السبت عن مراسلته للنيابة العامة، من أجل التدخل عقب تداول الفيديو الجنسي المباشر على الفيسبوك، والذي ظهرت به فتاة وهي تمارس الجنس رفقة عشيقها.

وأوضح المحامي في رسالته التي نشرها على صفحته بالفيسبوك، أن الصور المستخرجة من فيديو مباشر، يسجل ممارسات جنسية بين المسماة "س" والمسمى "ب" بمجموعة فيسبوكية، أثارت سخطا واسعا، وكشفت النقاب عن بيوت دعارة جديدة خارج الرقابة الأمنية والردع القانوني.

وأشار المحامي المذكور إلى أن مسيري هذه المجموعات الفيسبوكية، اعتادوا تمرير بعض الطلبات بشكل هزلي، يطالبون من خلالها بإظهار مفاتن الأصدقاء في المجموعة، ثم ليتطور الأمر إلى ممارسات جنسية بين شباب وشابات يتم نشرها ليراها الجميع.

وأكد المحامي بوزردة أن هذه الأفعال تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، ولهذا من الضروري على النيابة العامة التدخل لحماية السلوك العام داخل المجتمع.