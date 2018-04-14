حصري وبالصورة..العثماني رئيس الحكومة محتارمش قانون السير بطنجة ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' يومه السبت، صورة مثيرة، تظهر وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لسيارته في ممر للراجلين بالشارع المقابل للمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة.

"شوف تيفي"

التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي" يومه السبت، صورة مثيرة، تظهر وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لسيارته في ممر للراجلين بالشارع المقابل للمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن مواطنين حضروا للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بطنجة ، تفاجؤوا بوضع الأمين العام لحزب المصباح لسيارته في ممر الراجلين، بالرغم من أن الأمر يعتبر مخالفة مرورية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العثماني يشغل منصبا مهما في البلاد، ويعلم جيدا القوانين المنظمة للسير بالمغرب، ولهذا فهو مطالب أكثر من غيره بالالتزام بهذه القوانين.