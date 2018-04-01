 أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎ ﻿
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أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎ | بوليتيك

أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎

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أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 19:43 أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎ | بوليتيك
أكاديمية جهة سوس ماسة توضح لشوف تيفي حقيقة إعلان تشجيع زواج الأساتدة المتدربين ومحاربة العنوسة‎
على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لوثيقة إدارية منسوبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة تهم تخصيص مجموعة من الإمتيازات للأساتدة المتدربين التابعين للأكاديمية لتشجيعهم

شوف تيفي:أكادير

على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لوثيقة إدارية منسوبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة تهم تخصيص مجموعة من الإمتيازات للأساتدة المتدربين التابعين للأكاديمية لتشجيعهم على الزواج ومحاربة العنوسة.

نفى مصدر من داخل أكاديمية جهة سوس ماسة لموقع "شوف تيفي" حقيقة مضامين تلك الوثيقة المتداولة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وأبرز أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف ذات المتحدث ل"شوف تيفي"، أن هناك جهات تسعى دائما إلى خلق الإثارة وتضليل الرأي العام المحلي والوطني بأشياء غير حقيقية، يتم فبركتها بشكل سافر، وعلى هذا الأساس ستقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بفتح تحقيق في النازلة، لتحديد الأطراف التي قامت بهذا الفعل الشنيع لإتخاد الإجراءات القانونية ضدهم يقول المصدر.

يشار أن مجموعة من الصفحات الفيسبوكية نشرت صباح اليوم بشكل واسع إعلان منسوب للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة موجه للأساتذة المتدربين التابعين لها،والذي ضمنته إمتيازات عديدة لتشجيعهم على الزواج ومحاربة العنوسة.

وجاء فيه أن الأكاديمية ستمنح لكل أستاذ متدرب يرغب في عقد قرانه بزميلة له في المهنة تابعة لنفس الأكاديمية (ستمنح) له عدة إمتيازات فيما يتعلق بحفل الزواج، حيث ستتكفل جمعية محاربة العنوسة بتكاليف الزفاف بتمويل من إحدى الشركات الخاصة 

وأضاف ذات الإعلان أنه سيكون للزوجين الأولوية في التعيين قريبا من بعضهما البعض على غرار الفئات الأخرى زيادة على إستفاد العروسين من محل سكنى مجاني ومجهز بكافة اللوازم والتجهيزات المنزلية الضرورية،ومنحهم تخفيضات جد مهمة عند شراء سيارة.

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أكاديمية سوس ماسة شوف تيفي زواج الأساتدة محاربة العنوسة‎

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