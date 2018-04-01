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يا ربي السلامة..مقرقب ذبح شاب وقتلو بمدينة فاس والبوليس جبدو عليه الفرادة

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 18:46 يا ربي السلامة..مقرقب ذبح شاب وقتلو بمدينة فاس والبوليس جبدو عليه الفرادة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مقرقب ذبح شاب وقتلو بمدينة فاس والبوليس جبدو عليه الفرادة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي عين هارون بمدينة فاس، اهتز وسط الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، تورط شخص تحت تأثير المخدرات بذبحه من الوريد بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي عين هارون بمدينة فاس، اهتز وسط الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، تورط شخص تحت تأثير المخدرات بذبحه من الوريد بواسطة سلاح أبيض.

وأكد المصدر ذاته أن سوء تفاهم بين الضحية المسمى "محمد" البالغ من العمر قيد حياته 18 سنة، والجاني، قام على إثرها هذا الأخير بتوجيه طعنة للضحية على مستوى العنق ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وتوصلت "شوف تيفي" بصور تهز النفوس وتدمي القلوب نتحفظ عن نشرها، تظهر جثة الشاب الضحية وهو غارق في دمائه.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها بخصوص هذه الجريمة البشعة، أن عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، تمكنت أول أمس ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة اضطروا لإشهار أسلحتهم الوظيفية لتحييد الخطر الناجم عن المشتبه به، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعدما كان قد عرض الضحية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نجم عنه الوفاة بسبب سوء تفاهم بسيط تطور إلى اعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي المخدرات الضحية الجاني الشاب حي عين هارون

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