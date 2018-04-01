فيسبوكيون.. ديربي الرجاء والوداد مجرد مسرحية ! ﻿

مباشرة بعد نهاية مباراة الديربي 124 بين الرجاء والوداد والذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله خرج الفيسبوكيون بتعليقات ساخرة ينتقدون فيها الطريقة التي تم بها تسجيل الهدفين وخصوصا بعد الخطأ الفادح

شوف سبور

مباشرة بعد نهاية مباراة الديربي 124 بين الرجاء والوداد والذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله خرج الفيسبوكيون بتعليقات ساخرة ينتقدون فيها الطريقة التي تم بها تسجيل الهدفين وخصوصا بعد الخطأ الفادح للحارس زهير العروبي وكذلك الطرد الملغوم للاعب حدراف، واعتبر عدد من الفيسبوكيين في تدوينات عديدة أن نتيجة الديربي كانت مبرمجة مسبقا وأن اللقاء كان مجرد مسرحية أتت فضاءها لاعبو الفريقين.

وقد تقاطرت عدد من التعليقات الغاضبة تنتقد هذا النهج الذي يرغم الجمهور على ابتلاع طعم التعادل تجنبا لما يمكن أن يقع بعد نهاية المباراة.

وقد استفسرت "شوف تيفي" عددا من المحللين الرياضيين حول ما يروج في الفيسبوك من كون الديربي كان مجرد مسرحية فاستبعدوا ذلك تماما واعتبروها مجرد رد فعل من جمهور عاشق لفريقه وكان يتمنى الفوز، مؤكدين أن اللقاء كان قويا وتكتيكيا وعرف ندية كبيرة بين الفريقين حيث كان فريق الوداد الأقرب إلى الفوز لولا خطأ الحارس لعروبي والرجاء أكد مرة أخرى أنه فريق بشخصية قوية وعرف كيف يفلت من الهزيمة ولو بعشرة لاعبين فقط.