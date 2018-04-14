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فضيحة تهز المغاربة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: مغربية أخرى دارت فيديو مباشر على الفيسبوك ومارست الجنس مع صاحبها

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 17:54 فضيحة تهز المغاربة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: مغربية أخرى دارت فيديو مباشر على الفيسبوك ومارست الجنس مع صاحبها | حوادث و حقوق
فضيحة تهز المغاربة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: مغربية أخرى دارت فيديو مباشر على الفيسبوك ومارست الجنس مع صاحبها
مرة أخرى وفي ظرف أقل من 24 ساعة، ظهرت، يومه السبت، صور أخرى مأخوذة من فيديو مباشر على الفيسبوك، قيل إنه لفتاة مغربية، قامت بتصويره مباشرة بإحدى المجموعات الفيسبوكية، ظهرت به رفقة عشيقها وهما

"شوف تيفي"

مرة أخرى وفي ظرف أقل من 24 ساعة، ظهرت، يومه السبت، صور أخرى مأخوذة من فيديو مباشر على الفيسبوك، قيل إنه لفتاة مغربية، قامت بتصويره مباشرة بإحدى المجموعات الفيسبوكية، ظهرت به رفقة عشيقها وهما يمارسان الجنس.

وحسب الصفحات التي نشرت صور هذه الفضيحة الجديدة، فإن الفيديو يظهر الفتاة وهي تقوم بـمداعبة و"مص" العضو التناسلي لعشيقها، قبل أن يعمدا إلى ممارسة الجنس، ما جعل العديد من النشطاء تجاوز عددهم 600، يتفاعلون مع هذا البث المباشر.

وطالب النشطاء بعد تداول هذه الفضيحة الجديدة، بتدخل المصالح الأمنية واعتقال القائمين على هذه المجموعات الفيسبوكية، بينما طالب آخرون بضرورة القيام بحملات تهدف لإزالة هذه الصفحات بشكل نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز أمس الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت به شابة مغربية تقيم بإيطاليا بوجه مكشوف وهي تمارس الجنس مع عشيقها في فيديو مباشر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفضيحة العضو التناسلي الفيسبوكية

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