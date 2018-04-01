 المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى ''الأسلحة الكيماوية'' ضد مدنين أبرياء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : الجيش الملكي - أولمبيك أسفي | بووز

بث مباشر : الجيش الملكي - أولمبيك أسفي

تحليل مباراة الوداد و الرجاء 1-1 .. الرجاء يخطف تعادلا مثيرا بـ10 لاعبين في الدقيقة 88 أمام الوداد في ديربي كازابلانكا | بووز

تحليل مباراة الوداد و الرجاء 1-1 .. الرجاء يخطف تعادلا مثيرا بـ10 لاعبين في الدقيقة 88 أمام الوداد في

مؤلم..العثور على فتاة جثة هامدة بشاطئ طنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..العثور على فتاة جثة هامدة بشاطئ طنجة

شاهد بالفيديو أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 .. صلاح يواصل التألق | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 .. صلاح يواصل التألق

فضيحة تهز المغاربة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: مغربية أخرى دارت فيديو مباشر على الفيسبوك ومارست الجنس مع صاحبها | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المغاربة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: مغربية أخرى دارت فيديو مباشر على الفيسبوك

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية ضد مدنين أبرياء | بوليتيك

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى ''الأسلحة الكيماوية'' ضد مدنين

المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط | بوليتيك

المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط

بالفيديو ..​​محللي بين سبورت يتحدثون عن تلاعب ​في ​نتيجة الديربي المغربي بين الرجاء والوداد​ | بووز

بالفيديو ..​​محللي بين سبورت يتحدثون عن تلاعب ​في ​نتيجة الديربي المغربي بين الرجاء والوداد​

شاهد بالفيديو تصريح لاعبي الرجاء و الوداد لبي ان سبورت عقب نهاية الديربي البيضاوي بالتعادل الإيجابي | بووز

شاهد بالفيديو تصريح لاعبي الرجاء و الوداد لبي ان سبورت عقب نهاية الديربي البيضاوي بالتعادل

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى ''الأسلحة الكيماوية'' ضد مدنين أبرياء

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 18:03 المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية ضد مدنين أبرياء | بوليتيك
المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري ويستنكر اللجوء إلى ''الأسلحة الكيماوية'' ضد مدنين أبرياء
شددت وزارة الخارجية المغربية يومه السبت على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري بعيدا عن الخيارات العسكرية، وذلك تعليقا على الضربات الغربية الأخيرة لدمشق ردا على هجوم كيميائي مفترض في الغوطة

''شوف تيفي''

شددت وزارة الخارجية المغربية يومه السبت على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري بعيدا عن الخيارات العسكرية، وذلك تعليقا على الضربات الغربية الأخيرة لدمشق ردا على هجوم كيميائي مفترض في الغوطة الشرقية.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن ''تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب''.

وأكدت إدانة المغرب ''اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء''، معربة عن الأمل في ''أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب''.

ونبهت الى أن ''التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد يثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاضا لدى الرأي العام''.

من جهتها، دعت ''الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب'' التي تضم هيئات سياسية ومحلية إلى التظاهر مساء السبت أمام مقر البرلمان في الرباط، تنديدا بما وصفه بيان تلقته فرانس بريس بأنه ''عدوان ثلاثي امبريالي بقيادة الولايات المتحدة على سوريا وتضامنا مع الشعب السوري ووحدة أراضيه''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سوريا الخارجية تنديد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط | بوليتيك

المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط

الأميرة للا حسناء تحل بالدوحة لتمثيل الملك في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تحل بالدوحة لتمثيل الملك في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية

ها المعقــول..شوف تيفي تنفـرد بصــورة تكشـف العلاقة...بين أمال الهواري وتوفيق بوعشرين وبالحجة الدامغة والدليل القاطع | بوليتيك

ها المعقــول..''شوف تيفي'' تنفـرد بصــورة تكشـف العلاقة...بين ''أمال الهواري'' و''توفيق بوعشرين'' وبالحجة الدامغة والدليل القاطع

انفـــراد.. رئيس الودادية الحسنية للقضــاة : تصــريحات نبيلة منيب تمـس وتخـدش سمعة القضـاء المغربي والقانون بيننا وبينها | بوليتيك

انفـــراد.. رئيس الودادية الحسنية للقضــاة : ''تصــريحات ''نبيلة منيب'' تمـس وتخـدش سمعة القضـاء المغربي والقانون بيننا وبينها ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...شوفو كيفاش البوليس أنقذ الديربي من الشغب مباشرة بعد نهاية اللقاء | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو...شوفو كيفاش البوليس أنقذ الديربي من الشغب مباشرة بعد نهاية اللقاء

بالفيديو: أجمل لقطة في تاريخ الديربي...روعة الحب بين كوبل مغربي يعشقان نفس الفريق | بــووز

بالفيديو: أجمل لقطة في تاريخ الديربي...روعة الحب بين كوبل مغربي يعشقان نفس الفريق

فيديو جد مؤلم..سيدة مصابة بالسرطان تناشد أصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

فيديو جد مؤلم..سيدة مصابة بالسرطان تناشد أصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو...فرحة لاعبي الوداد مع الجمهور لحظة تسجيل العطوشي الهدف الأول | بــووز

بالفيديو...فرحة لاعبي الوداد مع الجمهور لحظة تسجيل العطوشي الهدف الأول

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : الجيش الملكي - أولمبيك أسفي | بووز
منذ 16 دقيقة

بث مباشر : الجيش الملكي - أولمبيك أسفي

تحليل مباراة الوداد و الرجاء 1-1 .. الرجاء يخطف تعادلا مثيرا بـ10 لاعبين في الدقيقة 88 أمام الوداد في ديربي كازابلانكا | بووز

تحليل مباراة الوداد و الرجاء 1-1 .. الرجاء يخطف تعادلا مثيرا بـ10 لاعبين في الدقيقة 88 أمام الوداد في

مؤلم..العثور على فتاة جثة هامدة بشاطئ طنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..العثور على فتاة جثة هامدة بشاطئ طنجة

شاهد بالفيديو أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 .. صلاح يواصل التألق | بووز

شاهد بالفيديو أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 .. صلاح يواصل التألق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.