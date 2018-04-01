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المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 17:42 المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط | بوليتيك
المغرب يدخل على خط التصعيد العسكري بسوريا ويعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري أمس بسوريا.

"شوف تيفي"

 أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تعرب عن الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري أمس بسوريا.

وأكدت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أن المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء، مضيفة أن "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

واعتبرت الوزارة أن التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام.

كما أن تدبير النزاعات الدولية، يضيف البلاغ، بشكل مزدوج، باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب.

 

‫شوف تيفي

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