البنزرتي: لعبنا لكي نفوز في الديربي لكن الرجاء أجبرنا على التعادل ﻿

أكد فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن المجموعة قدمت كل ما لديها لتحقيق الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء، إلا أن الخصم كان حذرا وأجبر القلعة الحمراء على التعادل.

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أكد فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن المجموعة قدمت كل ما لديها لتحقيق الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء، إلا أن الخصم كان حذرا وأجبر القلعة الحمراء على التعادل.

وقال البنزرتي خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل هدف في كل شباك أن فريق الرجاء سرق الفوز من الوداد خاصة وأن العياء أثر سلبا على مردودية اللاعبين و استغلوا هوة دفاعية على مستوى التغطية ليعودوا في المباراة بهدف بدر بانون.

وتابع قائلا :" لعبنا أمام فريق كبير وبعزيمة قوية ... تمسك بحظوظه إلى غاية آخر دقيقة من عمر اللقاء".