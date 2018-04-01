 غاريدو : ''نتيجة التعادل أمام الوداد لا تخدم مصلحة الرجاء والجولة الثانية لم يكن ينقصها سوى الأهداف'' ﻿
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غاريدو : ''نتيجة التعادل أمام الوداد لا تخدم مصلحة الرجاء والجولة الثانية لم يكن ينقصها سوى الأهداف''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 17:24 غاريدو : نتيجة التعادل أمام الوداد لا تخدم مصلحة الرجاء والجولة الثانية لم يكن ينقصها سوى الأهداف | سبور
غاريدو : ''نتيجة التعادل أمام الوداد لا تخدم مصلحة الرجاء والجولة الثانية لم يكن ينقصها سوى الأهداف''
قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن نتيجة التعادل أمام ضيفه فريق الوداد البيضاوي في مباراة الديربي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية لا تخدم مصلحة القلعة

شوف سبور : رشيد محمودي

قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن نتيجة التعادل أمام ضيفه فريق الوداد البيضاوي في مباراة الديربي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية لا تخدم مصلحة القلعة الخضراء.

ووجه غاريدو خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، انتقادات قوية للتحكيم موضحا أن رضوان جيد أخطأ في العديد من المنافسات خاصة خلال الجولة الثانية التي عرفت اندفاع لاعبي الرجاء للبحث عن هدف التعادل.

وأوضح مدرب الرجاء، أن على الجماهير الرجاوية أن تفتخر بالمجموعة التي تتوفر عليها، مؤكدا أنه راض كل الرضى على أداء اللاعبين بعدما تمكنوا من تحمل كل الضغط الذي كان على عاتقهم رغم أنهم غير راضين على نتيجة المباراة.

وتابع قائلا :" أكيد أن الجولة الأولى كانت سلبية على المجموعة ولم تحسن التعامل مع إيقاع المباراة لكننا قدمنا مستوى جيد في الجولة الثانية ولم يكن ينقصنا سوى الأهداف".

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