تعادل بطعم الفوز للرجاء أمام الوداد ﻿

تعادل فريق الوداد البيضاوي قبل قليل من يومه السبت أمام غريمه التقليدي فريق الرجاء البيضاوي بهدف لمثله برسم الجولة الـ 25 من البطولة الوطنية الاحترافية.

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تعادل فريق الوداد البيضاوي قبل قليل من يومه السبت أمام غريمه التقليدي فريق الرجاء البيضاوي بهدف لمثله برسم الجولة الـ 25 من البطولة الوطنية الاحترافية.

فبعد محاولات كثيرة تمكن نجم القلعة الحمراء أمين العطوشي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من تسجيل الهدف الأول، وبعد قرب نهاية المباراة تمكن المدافع المخضرم بدر بانون من تعديل الكفة في الدقيقة 88.

المباراة المذكورة عرفت ندية كبيرة من كلا الفريقين، كما عرفت طرد لاعب الرجاء زكرياء حدراف في الدقيقة 77 بعد تحصله على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 61.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين الوداد والرجاء انتهت بفوز النسور بهدفين لصفر .