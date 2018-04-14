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بالصور.. حادثة سير مفجعة بمدينة الجديدة تخلف عددا من الضحايا

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 16:47 بالصور.. حادثة سير مفجعة بمدينة الجديدة تخلف عددا من الضحايا | حوادث و حقوق
بالصور.. حادثة سير مفجعة بمدينة الجديدة تخلف عددا من الضحايا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن وقوع حادثة سير خطيرة صباح اليوم السبت قرب ''الشاتو'' بمدينة الجديدة إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بسيارة لنقل مستخدمي إحدى الشركات الخاصة وانقلابها على قارعة الطريق.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة عن وقوع حادثة سير خطيرة صباح اليوم السبت قرب "الشاتو" بمدينة الجديدة إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بسيارة لنقل مستخدمي إحدى الشركات الخاصة وانقلابها على قارعة الطريق.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة الأجرة وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة يجهل عددهم لحدود الساعة، إذ تم نقلهم على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، ووجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في انتشال جثة السائق من داخل السيارة، نظرا لقوة الاصطدام وتهشمها بشكل كبير، حال دون تمكن عناصر الوقاية المدنية من إخراج جثته إلا بشق الأنفس.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات هذه الفاجعة الطرقية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجديدة حادثة سير اصطدام سيارة أجرة كبيرة

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