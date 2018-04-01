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دراسة تكشف الجرعة المسموح بها من الكحول والتي لا تسبب ضررا لصحة الإنسان

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 16:44 دراسة تكشف الجرعة المسموح بها من الكحول والتي لا تسبب ضررا لصحة الإنسان | مجتمع
دراسة تكشف الجرعة المسموح بها من الكحول والتي لا تسبب ضررا لصحة الإنسان
تبين أن المئة غرام من الكحول النقي هو الحد الأقصى لكمية الكحول الذي يمكن شربه مرة في الأسبوع ولا تضر بصحة الإنسان، ويوافق المئة غرام خمسة أكواب من البيرة تركيزها أربعة في المئة، أو 875 ملي ليتر من

"شوف تيفي"

تبين أن المئة غرام من الكحول النقي هو الحد الأقصى لكمية الكحول الذي يمكن شربه مرة في الأسبوع ولا تضر بصحة الإنسان، ويوافق المئة غرام خمسة أكواب من البيرة تركيزها أربعة في المئة، أو 875 ملي ليتر من النبيذ بتركيز 13 في المئة.

ووفقا للعلماء فإن الزيادة على هذه الجرعة يؤدي إلى انخفاض في متوسط العمر إلى سنة أو سنتين، وشرب الضعف ونصف الضعف أكثر من الجرعة المحددة يقرب موعد الوفاة إلى أربع أو خمس سنوات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

وقالت المسؤولة عن الدراسة أنجيلا وود من جامعة كامبريدج: "الشيء الرئيسي في هذه الدراسة هو: إذا كنت تشرب الكحول بالفعل، فعند تقليل استهلاكه، ستتمكن من العيش لفترة أطول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

 

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