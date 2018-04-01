هذا ما قاله محمد صلاح بخصوص مقارنته بميسي ورونالدو ﻿

بفضل أدائه الجيد وأهدافه الحاسمة، بات مجموعة من الأشخاص يقارنون أداء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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بفضل أدائه الجيد وأهدافه الحاسمة، بات مجموعة من الأشخاص يقارنون أداء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأمام هذا الأمر، قال صلاح خلال أحد تصريحاته، « أترك ذلك الأمر للناس، إنهم يقولون ما يرون، أو ما يريدون، وأنا أفكر في كل مباراة بمساعدة الفريق عن طريق تسجيل الأهداف وصناعتها وحصد النقاط، وتقديم أفضل ما لدي، هذا أهم أمر بالنسبة لي ».

تجدر الإشارة، إلى أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المنقضية قادما من روما الإيطالي.