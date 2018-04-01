الأميرة للا حسناء تحل بالدوحة لتمثيل الملك في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية ﻿

حلت الأميرة للا حسناء، بعد ظهر اليوم السبت بالدوحة، لتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية.

"شوف تيفي"+"و م ع "

حلت الأميرة للا حسناء، بعد ظهر اليوم السبت بالدوحة، لتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية.

وكان في استقبال الأميرة للا حسناء بمطار الدوحة الدولي، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وسفير الملك بالدوحة، نبيل زنيبر، وبعض أعضاء سفارة المملكة المغربية بالدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، التي تقع في قلب المدينة التعليمية، ستجري مراسيمه يوم الاثنين، في حفل كبير يصاحبه عدد من المعارض الثقافية والفنية والمعرفية.

وتسعى المكتبة من خلال مبناها الجديد، الذي صممه المعماري الهولندي رم كولهاس، ضمن مساحة قدرها 45 ألف متر مربع، إلى ضمان استدامة بيئة معلوماتية موثوقة تسهل الاستفادة منها وتقديمها في محيط متقدم تكنولوجيا وثقافيا.