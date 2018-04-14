ها المعقــول..''شوف تيفي'' تنفـرد بصــورة تكشـف العلاقة...بين ''أمال الهواري'' و''توفيق بوعشرين'' وبالحجة الدامغة والدليل القاطع ﻿

خــــلافا لما تحاول أن تــدعيه ''أمال الهواري'' بإقحامهـا الملك محمد السادس مباشرة عبر رسالة وجهتها للديوان الملكي تزعم فيها أنها لم يسبق أن اشتكت ضد المتهم بوعشرين، وأن الاستماع إليها لم يكن

''شـوف تيفي''

خــــلافا لما تحاول أن تــدعيه ''أمال الهواري'' بإقحامهـا الملك محمد السادس مباشرة عبر رسالة وجهتها للديوان الملكي تزعم فيها أنها لم يسبق أن اشتكت ضد المتهم بوعشرين، وأن الاستماع إليها لم يكن برضاها، وهي محاولة أخرى من المعنية بالأمر للتهرب من الملف الذي تورطت فيه والفضيحة الأخلاقية التي لا مفر منها اليوم ، بعد أن ثبت لدى المحققين ظهورها في شريطي فيديو مع المتهم، مدتهما حوالي نصف ساعة.

حصلت ''شـوف تيفي'' على صورة تــوثق لعــلاقة ''أمال الهواري'' و ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم''، واعترافات أدلت بها هذه الأخيرة لإحدى المقربات منها يوم 3 مارس 2018، وهي تحدثها عبر تطبيق ''واتساب'' تؤكد من خلالها أن هناك ''أفعال تحـرش قائمة...'' وأشياء أخرى... قبل أن تنفيها وتحاول التملص من مسؤوليتها القانونية في القضية في محاولـة منها لتبخيس القضاء المغربي .

الصحافية المتدربة المقربة من حزب ''البيجيدي'' وحركته الدعوية والتي أصبحت تتقمص دور الضحية في علاقتها... بمديرها السابق ''بوعشرين'' المتابع على إثر التحرش والاغتصاب والاتجار بالبشر ، يبدو أنها تعيش نوعا من التناقض مع نفسها لاسيما وقد حصلت ''شوف تيفي'' على حجة دامغة تحكي من خلالها لصديقتها المقربة قائلة : ''راه أفعال التحرش بعدا معايا قائمة وصحيحة ...المخزن لم يتجنى عليه...فهمت ...'' وأردفت في ذات المحادثة ''قررت أن لا أنفي عنه التهمة ولكن غير الى بغيت نتنازل...''.

ويبقى السؤال المطروح من يدفع بأمــال الهواري لأسوء مما هي فيه الآن ؟ ماذا لو تم عرض الفيديوهات التي قالت هي نفسها عنها أنه تم استدعاؤها من طرف بوعشرين لمكتبه في أحد أيام أكتوبر 2016 بعد الساعة الخامسة ولاحظت غياب الصحافيين والعاملين بجريدة أخبار اليوم وأوصد بوعشرين الباب بالمفتاح وتقدم إليها وأجلسها دون رغبتها إلى جانبه فوق الأريكة التي تعرفت عليها من خلال الفيديوهات ؟ مـاذا لو اعترف بوعشرين نفسه ؟ مـاذا لو تعرفت عليها القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وهي تشاهد السيدة المحجبة في أوضاع حميمية مع بوعشرين فوق الكنبة اللعينة ...؟