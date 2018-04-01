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انفـــراد.. رئيس الودادية الحسنية للقضــاة : ''تصــريحات ''نبيلة منيب'' تمـس وتخـدش سمعة القضـاء المغربي والقانون بيننا وبينها ''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 12:53 انفـــراد.. رئيس الودادية الحسنية للقضــاة : تصــريحات نبيلة منيب تمـس وتخـدش سمعة القضـاء المغربي والقانون بيننا وبينها | بوليتيك
انفـــراد.. رئيس الودادية الحسنية للقضــاة : ''تصــريحات ''نبيلة منيب'' تمـس وتخـدش سمعة القضـاء المغربي والقانون بيننا وبينها ''
أكد ''عبد الحق العياسي'' رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن خرجات ''نبيلة منيب'' وتدوينتها الأخيرة تسيئ للقضاء وأن الضرورة ملحة لمتابعتها قضائيا متسائلا ''من سيعطي التعليمات للقضاء في زمن استقلالية

"شوف تيفي" محمد القاسمي

 أكد "عبد الحق العياسي" رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن خرجات "نبيلة منيب" وتدوينتها الأخيرة تسيئ للقضاء وأن الضرورة ملحة لمتابعتها قضائيا متسائلا "من سيعطي التعليمات للقضاء في زمن استقلالية النيابة العامة ؟.." وزاد قائلا : "تصريحات منيب تمس وتخدش سمعة القضاء المغربي والقانون بيننا وبينها" .

وأضاف متحدثا لــ"شوف تيفي" أنه من المؤسف والمغرب يعرف تطورا كبيرا في المجال القضائي ويساء إليه بهذه الطريقة وتعكس صورة سيئة عن الوطن قائلا: إذا قرأ مستثمر ما كتبته نبيلة منيب ماذا سيكون رده وما هو موقفه وأي خطوة سيقوم بها في ظل مثل هذه الخرجات غير المحسوبة".

واعتبرت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ شديد اللهجة، أن ما كتبته "نبيلة منيب" في تدوينة تستنكر فيها "جرجرة القضاء لمحاكمة نشطاء حراك الريف..وكأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد..ويحاول التيئيس، ويسيء إلى منيب، وإلى النموذج والقدوة الذي يفترض أنها تمثلها، لا للهيئة القضائية المحترمة التي تنظر في القضية بكل حيادية، واستقلال".

وأشارت الودادية إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء " اليوم لا أحد فوق سلطة القانون، ولا أكبر من المحاسبة. وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها للإجراءات القانونية، والتدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها والاحتكام إليها".

 وقد نبهت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغها، إلى الدور الذي يلعبه القضاة في حماية توابث الأمة "إن الوطن الذي ينعم فيه أمثالك اليوم بالحرية ويتطاولون فيه على القضاء لا بد أن تتذكري أنه ذات يوم ساهم القضاة المغاربة في حماية ثوابته في الصفوف الأولى للمقاومين الإبرار في معارك خلدتها كتب التاريخ ومنها معركة النملان سنة 1905".

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شوف تيفي المغرب القضاء نبيلة منيب

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