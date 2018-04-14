بالصورة.. رونار للجمهور المغربي: ''لنتحد جميعا قبل الزيارة المرتقبة للفيفا'' ﻿

وجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' رسالة تحفيزية للجماهير المغربية بمناسبة زيارة وفد الفيفا لملاعب المغرب من أجل تقييم

شوف سبور : رشيد محمودي

وجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' رسالة تحفيزية للجماهير المغربية بمناسبة زيارة وفد الفيفا لملاعب المغرب من أجل تقييم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

وطالب رونار، الجمهور المغربي بالتضامن ومساندة ملف المغرب قبل أيام على الزيارة المرتقبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تزامنا مع انطلاق مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء ونادي الوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وجاء في تغريدة رونار '' أيام قليلة تفصلنا عن زيارة الفيفا للمغرب لنتحد جميعا من أجل هدف واحد''.